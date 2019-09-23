شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر دينكلاج يبكى بعد تسلمه جائزة Emmy كأفضل ممثل مساعد Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ ساعات قليلة حفل جوائز اللأيمى في دورته الـ 71 لهذ العام، وحصل الكثيرون على جوائز التمييز لهذا العام، ومن أهم لقطات توزيع الجوائز هي بكاء الممثل بيتر دينكلاج بعد تسلمه جائزة الـ Emmy كـ أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل Game Of Thrones، وأدى دينكلاج دور تيريون لانيستر الذى اشتهر به وتعلق به المتابعون.



بيتر دينكلاج

وعند تسلمه للجائزة بكى دينكلاج، وتحدث حول أهم لحظاته في المسلسل، وع طاقم العمل الكبير، وأكد دينكلاج أنه على استعداد أن يقوم بدور تيريون لانيستر مرارا وتكرارا بدون ملل.



بيتر دينكلاج

وحضرت مع دينكلاج زوجته التي تدعمه دائما ايريكا شميدت.

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وارتدى دينكلاج صاحب الـ 50 عاما بدلة سوداء مع قميص أبيض، وزوجته ارتدت فستان أبيض ممزوج بـ ورود خضراء، كما فاز مسلسل Game Of Thrones بـ جائزة أفضل عمل درامى لهذا العام.



بيتر دينكلاج وزوجته

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.