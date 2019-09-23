شكرا لقرائتكم خبر عن #فيفي_عبده تتحدى الشيخوخة وتظهر روحها الشبابية.. صورة والان مع التفاصيل

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، تشارك بها جمهورها وهي جالسة على "كنبة". وظهرت "فيفي" بفستان أزرق قصير فوق الركبة ومفتوح من "الصدر"، يبرز مفاتنها وترتدي بعض الإكسسوارات التي تبرز أنوثتها وتضع ميك أب كامل وشعرها مفرود على كتفيها. وعلق الجمهور على الصورة وقالوا :"عسل يا فوفا، ربنا يحفظك، روعتك يا قلبي، تخبلين، جميلة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر"، الذي تواجد ضمن مسابقة الموسم الرمضاني لعام 2019، والتي شاركها البطولة كل من حورية فرغلي، نور فخرى، زينب عبدالوهاب، عزة مجاهد، غفران محمد، حسام الجندى، سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، أحلام الجريتلي، سناء شافع، ياسر علي ماهر، المسلسل من تأليف محمد الغيطي، إخراج عبد العزيز حشاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #فيفي_عبده تتحدى الشيخوخة وتظهر روحها الشبابية.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.