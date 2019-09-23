حبيبة رامي مالك منزعجة من معجبيه: “يلمسون جسده!”

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت الممثلة البريطانية لوسي بوينتون عن انزعاجها من معجبي حبيبها النجم العالمي رامي مالك الذي يتعرض لمضايقات بسبب معجبيه الذين يتخطون حدودهم الشخصية من أجل التقرب منه لالتقاط صور معه.

وقالت لوسي بوينتون في حوار لإحدى المجلات الأجنبية: “البعض منهم لا يفهم أن رامي لديه خصوصية، فهم يأتون إليه وكاميرات هواتفهم جاهزة لالتقاط صور معه دون النظر أو الاهتمام إلى من معه”.

وأضافت الممثلة الشقراء أنها تعرضت لموقف محرج هي ورامي مالك وكانت معهما والدتها وحينها اضطروا لتغيير طريقهم، لافتة إلى أنهم يقتربون ويلمسون جسد رامي عن قرب عند التقاط الصور.

أما عن علاقتها بـ رامي مالك، صرحت لوسي بوينتون أنها تعلمت من رامي عدة أشياء أهمها كيفية الاندماج في المشروع الفني بالكامل والاهتمام بكافة تفاصيله.

وكانت لوسي بوينتون شاركت في فيلم Bohemian Rhapsody وقدمت دور ماري اوستون خطيبة فريدي ميركوري الذي لعب دوره رامي مالك في الفيلم، وفاز عنه بجائزة “أوسكار”.