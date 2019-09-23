صور جديدة لجوليا وزياد والياس بو صعب في أرمينيا

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال الفنانة جوليا بطرس متواجدة في أرمينيا التي وصلت إليها خلال الأيام الأخيرة في زيارة رسمية لوزارة الدفاع برفقة زوجها وزير الدفاع الياس بو صعب وشقيقها الملحّن زياد بطرس.
ونشر كل من بو صعب وجوليا صوراً جديدة من رحلتهما. وظهرت جوليا في لقطة مع شقيقها زياد، وفي الأخرى مع زوجها ووزير الدفاع الأرمني دافيت تونويان وزوجته زاروهي.
وكانت لافتة الصورة التي نشرها بو صعب عبر حسابه على “إنستغرام” وظهر فيها مع جوليا من أمام قاعة الأوركسترا الفلهارمونية الأرمنية. وعلّق قائلاً: “أمام قاعة الأوركسترا الفلهارمونية الأرمنية حيث يعزف أعضاء الفرقة التي تشارك جوليا في حفلاتها منذ أكثر من 10 سنوات.
وإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تزور جوليا أرمينيا. وتجدون الصور مرفقة.
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