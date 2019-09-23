كارول سماحة تغني في المكسيك لأوّل مرّة!

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة من النشاط الفني، على صعيد الإصدارات الفنية والحفلات الغنائية.
فبعد موسم صيفي مزحم بالحفلات والمهرجانات، والنجاح الكبير لأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة بفيلمها الجديد “صدفة” المقرر طرحه في الصالات السينمائية خلال الأسبوع الجاري، أعلنت كارول سماحة عن استعدادها لإحياء أوّل حفل غنائي لها في المكسيك.
ومن المقرر أن تلتقي كارول الجمهور والجاليات العربية في المكسيك يوم 22 تشرين الأوّل/نوفمبر في حفل غنائي كبير تقدّم خلاله أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
وقد أعربت كارول سماحة عن حماسها للحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “أنا سعيدة جدًا بإحياء أوّل حفل غنائي لي في المكسيك”.
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