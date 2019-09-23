ريكي مارتن من الفراش إلى هذا المكان.. المطر لم يمنعه من ممارسة ما يريده!

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم العالمي ريكي مارتن الجمهور بصورة له من حوض السباحة الخاص بمنزله.

وظهر ريكي جالسٌ في المسبح رغم هطول المطر بغزارة عليه، وفي تعليقه على الصورة كتب: “من الفراش إلى هنا”، حيث لم تمنعه حالة الطقس من ممارسة هوايته في السباحة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ريكي مارتن الفنية كان كليب أغنية No Se Me Quita التي قدّمها على طريقة الديو مع النجم الكولومي الشهير مالوما.