لطيفة التونسية على خطى ريما الرحباني

يبدو ان الفنانة لطيفة التونسية تتماهى كلياً مع القرار الذي اتخذته المخرجة ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز، عندما قررت ان تقاضي كل من يمد يده على أغاني فيروز والاخوين الرحباني.

لطيفة التي عبّرت في السابق عن سعادتها بالقرار الذي إتخذته ريما خاصة أنه “صار من هبّ ودبّ” يغني لفيروز ويقدم الأغنيات بشكل سيء على المسرح أو يسجل الأغنيات ويطرحها على مواقع التواصل.

Advertisements

قررت الآن وبشكل مفاجئ اتخاذ القرار المماثل الذي اتخذته ريما الرحباني بحق الإرث الفني الرحباني، واعلنت لطيفة الى أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية لكل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من اغانيها.

وقالت لطيفة في تغريدتين عبر حسابها الشخصي على تويتر: “اعتقد ان انا بما اني تعبت في مشواري وانتجت كل رصيدي والبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي سأتخذ نفس موقف ريما الرحبايى واعلن اني سأتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغني او يسجل او يعيد توزيع أي اغنية من اغنياتي“.

وأوضحت لطيفة: “لا تتسرعوا انا لا اقصد الذي يدندن في بيته أو في برنامج انا اقصد إلذي يعيد توزيع أي أغنيه ويغنيها أو يغنيها بشكل رسمي نحن في عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية“.