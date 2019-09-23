نادين نجيم تحذفُ صورتها مع خبير مكياج عالمي.. وتعلّق: ما خصكم إذا متحول أو رجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عبر حسابها في إنستغرام صورة خلال تواجدها في مناسبة خاصّة بعلامة "ميك أب فورايفر" العالمية، تجمعها بأحد خبراء المكياج العاملين هناك.

وتعرّضت نجيم للهجوم فيما تعرّض الشّاب للسّخرية بسبب ملابسه وطريقة وقوفه وشكله القريب من النساء، بحسب تعبيرات الجمهور، وتساءل البعض عن هوية الشّاب الجنسية؟ وفيما إذا كان "متحوّلا".

ومن جانبها قرّرت نجيم الرّدّ على الانتقادات قائلة: "عيب عليكم ما تحكوا عن العالم، هيدا ميك اب ارتيست ما خصكم إذا متحول أو رجال أو لا، خلص عمل ميك اب وبعمل لكل مشاهير هوليوود، ارتقوا شوي، ما تدخلوا بشي ما بيعنيكم، يلي بحب الميك اب يشوف التوتوريل، خلص منه اول واحد على وجه الأرض، ومش اول مره بتشوفوا حدا هيك".

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وبالرّغم من دفاع نجيم عن الصّورة والشّاب الذي كان معها، إلا أنّها قامت بحذف الصّورة، بعد فترة من كتابتها التعليق.

يُشار إلى أنّ النجمة اللبنانية نادين نجيم كانت قد أعلنت مؤخرًا عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هادي أسمر، كاشفة أنّ الانفصال قد تمّ منذ فترة دون الكشف عن الأسباب، وأنّ علاقة صداقة تجمعهما من أجل أولادهما.