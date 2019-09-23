أحمد فهمي وهنا الزاهد آخرهما.. نجوم نسبوا أزماتهم للحسد! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترف كثيرون من نجوم الفن والمشاهير أنّهم تعرّضوا للحسد، وذلك بسبب نجاحاتهم أو محبة الجمهور لهم، لذلك أصبحوا يحصّنون أنفسهم بطرق مختلفة لدرء العين.

آخر هؤلاء النجوم كان الفنان المصري أحمد فهمي، الذي تزوّج مؤخرًا الفنانة هنا الزاهد، في حفل زفاف كان حديث الجمهور، غير أنّ الزاهد دخلت المستشفى خلال شهر العسل، فما كان من الأوّل إلا أنّ وجّه رسالة غضب عبر مواقع التواصل، يطالب فيها بالتوقّف عن الحديث حول زفافهما، وعدم التركيز عليه.

ومن أبرز الفنانات اللاتي تعرّضنَ للحسد ويخشينَ منه بحسب ما صرّحنَ في الكثير من المناسبات الإعلامية، أحلام، هيفاء وهبي، نانسي عجرم، أمل رزق، غادة عبد الرازق، يسرا، إلهام شاهين، لقاء السويدان، فيفي عبده، رزان مغربي، وغيرهنّ الكثيرات.

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