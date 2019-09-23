وصلة غزل من الجمهور لـ رشا مهدي على إطلالتها بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت رشا مهدي بإطلالة أنيقة علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة بارتدائها فستان مكشوف الأكتاف واعتمادها على ابراز انوثتها بوضع ميكب خفيف علي وجهها واسدال شعرها على كتفها.

ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الفستان تحفة" و "برنسيسة الفن والشياكة" و"شيك وتحفة جدا ماشاء الله" و"إطلالة جميلة".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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