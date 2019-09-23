ياسر جلال يخوض دراما رمضان 2020 بـ"الفتوة"

أعلن الفنان ياسر جلال، خلال الندوة التي تقام الآن بقصر السينما بجاردن سيتي برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، أنه يقوم بالتجهيز لعمله المقبل الذي من المقرر عرضه في رمضان بعنوان"الفتوة".

وواصل جلال أن العمل يروي قصة "الفتوة" من 100 عام وهو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

واستطرد ياسر جلال فى حديثه عن علاقة المسلسل بفيلم الفتوة بطولة الملك الفنان الكبير فريد شوقي.

وقال أن المسلسل فني تجاري يوجد به "حدوتة" وهو رومانسي كوميدي اجتماعي.

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