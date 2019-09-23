أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته

أكدت مصادر إعلامية عنتردد أنباءا بشأن عودة زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي إلى القاهرة ومغادرتها للجونة بعد حضورها معه لحفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 ، وإنهما قررا الانفصال ولكن لم يصرح أحدا منهما رسميا بذلك إلى الآن .

ويأتي ذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي نشب بينهما يوم أمس في اروقة الفندق الذي يقيمان به .

وحاول المتواجدون في المكان احتواء الموقف ولكن تصاعدت الأزمة لساعات .

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بينما يتواجد الفيشاوي حاليا في الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام .

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