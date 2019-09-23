أنباء عن انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته

القاهرة - لايف ستايل
أكدت مصادر إعلامية عنتردد أنباءا بشأن عودة زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي إلى القاهرة ومغادرتها للجونة بعد حضورها معه لحفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 ، وإنهما قررا الانفصال ولكن لم يصرح أحدا منهما رسميا بذلك إلى الآن .
ويأتي ذلك على خلفية الخلاف الحاد الذي نشب بينهما يوم أمس في اروقة الفندق الذي يقيمان به .
وحاول المتواجدون في المكان احتواء الموقف ولكن تصاعدت الأزمة لساعات .
بينما يتواجد الفيشاوي حاليا في الجونة لمتابعة فعاليات المهرجان ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام .
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