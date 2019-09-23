حسين الجسمي يطرح أغنية "هل العوجا" احتفالا باليوم الوطني السعودي

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية "هل العوجا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89 الذي يصادف الإثنين.

أغنية "هل العوجا" من كلمات محمد بن عبدالله العوني، رؤية موسيقية وغناء حسين الجسمي، توزيع زيد عادل.

وتقول كلمات أغنية "هل العوجا": "جونا وجيناهم كِما دولة نظام يوم البكيريه وخبرك بالشعيب يا كاسب الطولات طير الجو حام والذيب جرّ الصوت يدعي كل ذيب منّي عليكم يا هل العوجا سلام واختصّ ابو تركي عَما عين الحريب يا شيخ باح الصبر من طول المقام يا حامي الوَندات يا ريف الغَريب اضرب على الكايد وَلا تسمع كلام العِزّ بالقلطات والرّاي الصِّليب إن كان طِعت الشور يالحرّ القطام ما كان حِشت الدّار واشقيت الحَريب أكرِم هل العوجا مِدابيس الظلام هم درعك الضافي إلى بار الصّحيب عينك إلى سِهرِت يعافون المنام شَرٍّ لْغيرك وانت لك مثل الحليب لا عسكر البارود واحمَرّ الزكام وتَلافحت باذيالها شِهب السِّبيب والله ما يجلي عن الكبد المَلام كود المِوارِت يوم تسمع له نحيب ومصقّلاتٍ كنّها برق الظلام بحدودها نفرق حبيبٍ من حبيب".

يشار إلى أن، "أهل العوجا" عرفت كنخوة مهمة ارتبطت بالدولة السعودية، وبجميع ما ينضوي تحت لوائها، وهي كأي نخوة مرتبطة بمعنى ودلالة، فتعود مكانيًّا للدرعية وإنشاء دولة قوية نشرت الأمن والاستقرار في الجزيرة العربية، وأيدت الدعوة الإصلاحية.

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وهناك عددًا من التفسيرات التي تناولت معنى النخوة "العوجا" في محاولة لتفسيرها، وهي: اسم لفرس عربية مشهورة، أو اسم قطيع من الإبل المشهورة، أو يقصد بها الدعوة إلى الدين الصحيح، أو كلمة "لا إله إلا الله"، أو الملّة الحنيفية، أو اسم لمكان.

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