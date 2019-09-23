7 ملايين دولار حصيلة "رامبو :لاست بلود" في 24 ساعة

حصد فيلم الأكشن "Rambo: Last Blood" للنجم سيلفستر ستالون، 7 ملايين دولار حصيلة إيرادات يوم الجمعة بصالات السينما الأميركية.

الفيلم الجديد سيكون استكمالا لأحداث رامبو 2008، حيث يقرر البقاء في مزرعة بالأريزونا، والتَّمتع بحياةٍ طبيعية تتسم بنمط المزارع المسالم، لذلك من الغريب رؤيته بلباس رعاة البقر مما يعطينا فكرة أن مسار حياته تغير وهناك الكثير من الأحداث المشوقة.

يُشار إلى أن أول أجزاء سلسلة "Rambo" صدرت عام 1982 تحت عنوان "First Blood"، واستطاعت جميع أجزاء السلسلة أن تحقق 164 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.

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