أحمد مالك يبحث عن الذهب في فيلم سينمائي أجنبي لمخرج أسترالي

القاهرة - لايف ستايل
يشارك النجم المصري الشاب أحمد مالك، في بطولة الفيلم السينمائي "The Furnace" للمخرج الأسترالي رودريك ماكاي.
وبدأ الأحد، جلسات قراءة دوره مع فريق العمل قبل أن يدخل إلى الأستديو ومواقع التصوير التي يختارها المخرج لتعبر عن فترة التسعينيات في أستراليا عندما كان الجميع يبحث عن الذهب.
ويجسد "مالك" في الأحداث دور شخص اسمه "جمال" يشارك شخص يستحوذ على تاج ذهبي، ويبحثان عن مخبأ من السبائك الذهبية، وفِي الوقت نفسه يحاولان خداع عصابة تريد الحصول على هذا التاج.
الفيلم من بطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الماضي، وتريفور جاميسون، وإريك طومسون، وماهيش جادو، وأسامة سامي.
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