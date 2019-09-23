شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل باليوم الوطنى السعودى 89:" كل أيامكم أعياد وأمان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نانسى عجرم، علي تهنئة المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى السعودى الـ89 عبر حسابها على تويتر، وكتبت نانسى تغريده، قالت فيها:" كل سنة والمملكة العربية السعودية بخير وازدهار إن شاء لله كل إيامكن أعياد وأمان اليوم الوطنى السعودى ٨٩".

وتزينت شوارع العاصمة السعودية الرياض، والعديد من مدن المملكة باللون الأخضر من خلال إضاءة المبانى، احتفالا باليوم الوطنى السعودى الـ89.

وعلى الجانب الآخر، انتهت الفنانة نانسى عجرم، من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية ضمن أغانى ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، الأولى والثانية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقي هادي شرارة.