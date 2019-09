شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الفائزين بجوائز Emmy و"Game of Thrones" أفضل مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمى فى دورتها الحادية والسبعين، وحصد مسلسل "Game of Thrones" جائزة أفضل مسلسل درامى.

حصل تونى شلهوب، جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل كوميدى، عن مسلسل 'The Marvelous Mrs. Maisel'، وعن نفس المسلسل حصدت الفنانة أليكس بورستين، جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصل مسلسل "Fleabag" على جائزتى أفضل كتابة وأفضل إخراج لمسلسل كوميدى، كما حصدت النجمة "فيبى والر بريدج" على جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن المسلسل الكوميدى "Fleabag".

جوائز الايمي رقم 71 وحصدت النجمة باتريشيا أركيت، جائزة أفضل ممثلة مساعدة فى مسلسل قصير أو فيلم، عن مسلسل "The Act"، وجائزة أفضل إخراج لمسلسل قصيرأو فيلم لمسلسل "Chernobyl"، وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل قصير أو فيلم عن مسلسل "A Very English Scandal"

جوائز الايمي

توزيع جوائز الـ Emmy للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، اقيمت علي مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتعد الـ Emmy هي جائزة أمريكية تتنافس عليها المسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة،أسست عام 1949، ويقوم بتنظيم جائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية "الأيمى"، وهى منظمة تتكون من وسائل الإعلام والشخصيات الرائدة وتنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التلفزيونية حول العالم.

وهذه هى القائمة الكاملة لجوائز الحفل:

أفضل مسلسل درامي: Game of Thrones

أفضل مسلسل كوميدي: Fleabag

أفضل مسلسل محدود: Chernobyl

أفضل فيلم تلفزيوني: Black Mirror: Bandersnatch

أفضل ممثل في مسلسل درامي: بيلي بورتر عن مسلسل "Pose"

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: جودي كومر عن مسلسل "Killing Eve"

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: بيل هادر عن مسلسل "Barry"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: فوبي والر بريدج عن مسلسل "Fleabag"

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: جاريل جيروم عن مسلسل "When They See Us"

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: ميشيل ويليامز عن مسلسل "Fosse/Verdon"

أفضل برنامج مسابقات: RuPaul’s Drag Race

Advertisements

أفضل برنامج حواري متنوع: Last Week Tonight with John Oliver

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: جوليا جارنر عن مسلسل "Ozark"

أفضل ممثل مساعد عن مسلسل درامي: بيتر دينكليدج عن مسلسل "Game of Thrones"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: أليكس بروستين عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: توني شلهوب عن مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel"

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: باتريشيا أركيت عن مسلسل "The Act"

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: بين ويشاو عن مسلسل "A Very English Scandal"

أفضل إخراج لمسلسل درامي: Ozark

أفضل سيناريو لمسلسل درامي: Succession

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي: Fleabag

أفضل سيناريو لمسلسل كوميدي: Fleabag

أفضل إخراج لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: Chernobyl

أفضل سيناريو لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني: Chernobyl

أفضل برنامج واقعي منظم: Queer Eye

أفضل برنامج واقعي غير منظم: United Shades Of America With W. Kamau

أفضل مقدم لبرنامج واقعي أو برنامج مسابقات: RuPaul