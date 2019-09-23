قائمة الفائزين بجوائز Emmy و"Game of Thrones" أفضل مسلسل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمى فى دورتها الحادية والسبعين، وحصد مسلسل "Game of Thrones" جائزة أفضل مسلسل درامى.

حصل تونى شلهوب، جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل كوميدى، عن مسلسل 'The Marvelous Mrs. Maisel'، وعن نفس المسلسل حصدت الفنانة أليكس بورستين، جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصل مسلسل "Fleabag" على جائزتى أفضل كتابة وأفضل إخراج لمسلسل كوميدى، كما حصدت النجمة "فيبى والر بريدج" على جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن المسلسل الكوميدى "Fleabag".



جوائز الايمي رقم 71

وحصدت النجمة باتريشيا أركيت، جائزة أفضل ممثلة مساعدة فى مسلسل قصير أو فيلم، عن مسلسل "The Act"، وجائزة أفضل إخراج لمسلسل قصيرأو فيلم لمسلسل "Chernobyl"، وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل قصير أو فيلم عن مسلسل "A Very English Scandal"