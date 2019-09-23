أحمد فلوكس يحتفل بعيد ميلاد ابنه بصورة لهما .هيكون أهم لعيب كرة في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد فلوكس، بعيد ميلاد نجله، موجه له رسالة تشجعيه بهذه المناسبة، لافتا أن نجله سوف يصبح من أهم لعيبه الكورة في مصر.
وشارك فلوكس، جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة مع نجله وكتب عليها قائلا:" كل سنه و أنت طيب و ناجح و بطل و شاطر و يا رب تبقى أهم لعيب كوره في مصر و اشوفك ناجح و سند لأخواتك و مامتك افتكروا الكلمه دى الشاب ده هيكون من أهم لعيبه الكورة في مصر".
وآخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
أحمد فلوكس
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