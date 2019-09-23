شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة: سأقدم مفاجآت بحفلى القادم بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة رنا سماحة، حفلاً غنائيًا على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية بداية شهر أكتوبر المقبل ومن المقرر أن تقدم عددًا من المفاجآت لجمهورها بالإضافة إلى تقديم أغانيها منها "فينى وجع" و"همى كبير" وغيرها خاصة أنها متحمسة لهذا الحفل لما تحمله الأوبرا من مكانة وطابع خاص وتتمنى أن ينال الحفل إعجاب الجمهور كما أكدت فى تصريحات خاصة .

وهذه لم تعد الحفل الأول لرنا سماحة فقدمت قبل ذلك حفل غنائى مع المطرب محمد عباس ونال إعجاب الجميع .

وتتعاون سماحة مع الشاعر والملحن محمد رفاعى فى أغنية تحمل اسم "أميرة الحب" وهى من توزيع الموزع التركى صوات ايدوجان، حيث تم تسجيل الأغنية فى إسطنبول والتى تراهن عليها خلال الفترة المقبلة، وتقدمها بشكل مختلف عليها، خاصة أنها تتعاون لأول مرة مع شاعر وملحن حقق بحجم رفاعى حقق نجاحا كبيرا مع عدد من مطربين مصر والوطن العربى وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.