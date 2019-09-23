في ذكرى ميلاد شاعر الغلابة.. هكذا استقر سيد حجاب في قلوب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم الإثنين الذكرى 79 لميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، وقد رحل عن عالمنا منذ عامين، لكنه يظل حيًا بإرثه الفني، الذي امتع العديد من الأجيال ممن تعلقوا بكلمات أغانيه التي قدمها للدراما التلفزيونية.

"عم حجاب" أو كما يُطلق عليه "شاعر الغلابة"، اشتهر بشعر العامية، واستطاع أن يعبّر بها عن أحوال البُسطاء، فاقتحتمت أعماله بيوت المصريين، بأهم التترات التي لا تزال عالقة في الأذهان:

ليالي الحلمية

غنى محمد الحلو من كلمات سيد حجاب مقدمة مسلسل "ليالي الحلمية"؛ "منين بيجي الشجن، من اختلاف الزمن.. ومنين بيجي الهوى، من ائتلاف الهوى.. ومنين بيجي السواد، من الطمع والعناد.. ومنين بيجي الرضا، من الإيمان بالقضا".

بوابة الحلواني

كما غنى الفنان علي الحجار، ولحن الموسيقار بليغ حمدي تتر مسلسل "بوابة الحلواني"، وتقول مقدمته "اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كدا مصر يا ولاد حلوة الحلوات".

الشهد والدموع

هذه المرة أبدع حجاب وشدى علي الحجار بلحن خالد لعمار الشريعي تتر مسلسل "الشهد والدموع"؛ "تحت نفس الشمس وفوق نفس التراب كلنا بنجري ورا نفس السراب، كلنا من أم واحدة أب واحد دم واحد بس حاسين باغتراب".

أرابيسك

غنى حسن فؤاد من كلمات عم حجاب، ولحن الموسيقار عمار الشريعي، تتر "أرابيسك"؛ المسلسل الذي حقق شهرة كبيرة، وقام ببطولته الفنان صلاح السعدني.

المال والبنون

تعاون الحجار مرة أخرى مع "حجاب" في الأغنية الأشهر على الإطلاق؛ تتر مسلسل "المال والبنون"، الذي تقول كلماته: "قالوا زمان دنيا غنية وغروره، قلنا واللي تغره يخسر مصيره.. قالوا الشيطان قادر وليه ألف صورة، قلنا ما يقدر على اللى خيره لغيره".

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الليل وآخره

عاد الثنائي للتعاون مرة ثالثة في تتر مسلسل "الليل وآخره"، باللهجة الصعيدية، من ألحان ياسر عبد الرحمن.

أوبرا عايدة

غنت عفاف راضي من كلمات الشاعر الكبير، وألحان عمار الشريعي، تتر مسلسل "أوبرا عايدة"، وجاء في التتر: "اسم الشهرة سيد أوبرا، فن الأوبرا هوايته الكبرى، والمهنة إنسان أفوكاتو، المحاماة والأوبرا حياته".

من الذى لا يحب فاطمة

استطاع تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، أن يتحل مكانة كبير في ذاكرة الجمهور، وكان من أسباب نجاحه التتر الذي غناه محمد ثروت ولحنه ميشيل المصري، من كلمات عم سيد حجاب.

أميرة في عابدين

غنى هذا التتر الفنان هشام عباس، وكان تتر المسلسل للشاهر الكبير الراحل أيضًا من أسباب نجاح العمل.

العائلة

تألقت أنغام في غناء مقدمة تتر مسلسل "العائلة"، من كلمات حجاب وألحان عمار الشريعي، وانتشر كسابقيه من التترات التي كتب كلماتها الشاعر الراحل سيد حجاب.