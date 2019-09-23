"جيم أوف ثرونز" يحصد 12 جائزة آيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس إنجليس- (د ب ا):

حصل مسلسل "جيم أوف ثرونز" أو "لعبة العروش" على جائزة آيمي لأفضل مسلسل درامي، على الرغم من عدم رضا عدد من الجماهير عن الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

وأقيمت فعاليات توزيع جوائز آيمي في نسحتها الـ71، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، أمس الأحد في لوس انجليس.

وتغلب "جيم أوف ثرونز" على عدد من المسلسلات منها "بوز" و"بودي جارد" و"كيلينج إيف"، وحصل على 12 جائزة، من بينها جائزة أفضل ممثل مساعد للممثل بيتر دينكلاج.

وفاز الممثل بيلي بورتر على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل "بوز" ليدخل التاريخ بصفته أول ممثل يعلن مثليته علنًا ويحصل على هذه الجائزة.

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وفازت الممثلة جودي كومر بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "كيلنيج إيف"، متغلبة على كل من إيميلا كلارك وروبين وايت وساندرا أوو وفيولا دايفس وماندي مور.

وحازت الممثلة فيبي والر بريدج على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل "فلياباج"، كما حازت فيبي على جائزة أفضل كاتبة كوميدية، وفاز المسلسل بجائزة آيمي لأفضل ممثل كوميدي.

وفاز الممثل بيلي هادر، الذي يشتهر بمشاركته في برنامج "سترداي نايت لايف" بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "باري" للعام الثاني على التوالي.

وفاز الممثل توني شيلهوب على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "ذا مارفلس مستر ماسول"، كما حازت الممثلة أليكس بورستين على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في نفس المسلسل.​