شقيقة محمد فوزي وهدى سلطان التي رحلت في صمت.. 10 معلومات عن "هند علام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تحلّ، اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هند علام التي تعد إحدى أهم المطربات والفنانات المصريات، رغم ظهورها النادر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنانة الراحلة:

1- ولدت في 23 سبتمبر سنة 1916 في كفر أبو جندي قرب مدينة طنطا في محافظة الغربية.

2- اسمها الحقيقي هو "زوزو عبدالسلام عبدالعال الحو"، ووفقًا لمقال للمؤرخ الفني وجيه ندى، فاسمها الحقيقي هو "حورية عبدالعال حبس الحو".

3- سافرت للعمل في القاهرة مع الفنانة "فتحية محمود" في مسرحها ثم على مسرح "نيو أريزونا".

4- شقيقة الفنانة هدى سلطان والمطرب محمد فوزي.

5- أدت الكثير من الأغنيات، وعملت مع كبار الملحنين مثل محمود الشريف وشقيقها محمد فوزي، وعبدالعظيم عبدالحق وسيد مكاوي وأحمد صدقي ومحمود كامل.

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6- مثلت في 4 أفلام هي "إديني عقلك، ليالي الحب، أنا وقلبي"، وفيلم "إضراب الشحاتين"، الذي جسدت فيه شخصية المطربة "منيرة المهدية".

7- أدت أغنيات فيلم "أنا وقلبي"، من بطولة عماد حمدي ومريم فخرالدين.

8- شاركت في دويتو "الفجر بان" مع إسماعيل شبانة، شقيق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، من ألحان فؤاد حلمي.

9- وفقًا للمقال للمؤرخ الفني وجيه ندى، كانت هند علام تعاني من السمنة طيلة حياتها.

10- توفيت في 21 أبريل عام 1997.

أغنية بلاش عتاب: