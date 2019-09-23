محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تحلّ، اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هند علام التي تعد إحدى أهم المطربات والفنانات المصريات، رغم ظهورها النادر.
(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنانة الراحلة:
1- ولدت في 23 سبتمبر سنة 1916 في كفر أبو جندي قرب مدينة طنطا في محافظة الغربية.
2- اسمها الحقيقي هو "زوزو عبدالسلام عبدالعال الحو"، ووفقًا لمقال للمؤرخ الفني وجيه ندى، فاسمها الحقيقي هو "حورية عبدالعال حبس الحو".
3- سافرت للعمل في القاهرة مع الفنانة "فتحية محمود" في مسرحها ثم على مسرح "نيو أريزونا".
4- شقيقة الفنانة هدى سلطان والمطرب محمد فوزي.
5- أدت الكثير من الأغنيات، وعملت مع كبار الملحنين مثل محمود الشريف وشقيقها محمد فوزي، وعبدالعظيم عبدالحق وسيد مكاوي وأحمد صدقي ومحمود كامل.
6- مثلت في 4 أفلام هي "إديني عقلك، ليالي الحب، أنا وقلبي"، وفيلم "إضراب الشحاتين"، الذي جسدت فيه شخصية المطربة "منيرة المهدية".
7- أدت أغنيات فيلم "أنا وقلبي"، من بطولة عماد حمدي ومريم فخرالدين.
8- شاركت في دويتو "الفجر بان" مع إسماعيل شبانة، شقيق العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، من ألحان فؤاد حلمي.
9- وفقًا للمقال للمؤرخ الفني وجيه ندى، كانت هند علام تعاني من السمنة طيلة حياتها.
10- توفيت في 21 أبريل عام 1997.
أغنية بلاش عتاب:
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة محمد فوزي وهدى سلطان التي رحلت في صمت.. 10 معلومات عن "هند علام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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