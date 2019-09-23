المخرج أحمد صقر لـ"الخليج 365": سيد حجاب "صدمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

وصف المخرج أحمد صقر، الشاعر الراحل سيد حجاب بـ"المعجون بالفن"، مشيرًا إلى أنه كان يصر على قراءة المسلسل بالكامل قبل أن يبدأ في كتابة الأغاني الخاصة به، في حين أن بعض الشعراء كانوا يكتفون بأخذ فكرة عامة عن العمل قبل الكتابة.

وأضاف صقر لـ"الخليج 365" أن حجاب شريك نجاح: "لا يمكن أن أنسى أن أعمالًا كثيرة أخرجتها نجحت، لأن بها لمسة سيد حجاب"، مضيفًا أن حجاب كان يهتم بأدق تفاصيل المسلسل، ويسأل ويناقش فيها، ثم يخرج التتر من روح المسلسل.

وتابع صقر أن حجاب حين عرض عليه تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، تعجب جدًا من جملة "صدمة في لطمة في قطمة"، في الوقت الذي أصر عليها حجاب، مشيرًا إلى أنه بعد سماعها شكر الشاعر الراحل على عبقرية الجملة، وأن التتر كان أحد أسباب نجاح المسلسل.

يُذكر أن الشاعر الراحل سيد حجاب من مواليد 23 سبتمبر 1940، في المطرية، ويعتبر واحدا من أهم شعراء العامية في مصر، ورحل عن عالمنا في 25 يناير 2017، بعد تاريخ حافل بالشعر الغنائي وتترات الأعمال الفنية البارزة، منها مسلسل "القاصرات، من الذي لا يحب فاطمة، جحا المصري"، وغيرها.