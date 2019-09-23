تراند اليوم : بعد نقلها للمستشفى .. فنانة شهيرة توجه رسائل مؤثرة لمتابعيها: "رب إني مسني الضر"

وجهت فنانة شهيرة عدة رسائل إلى متابعيها بعد نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
وحتى الآن لم تكشف هنا أو زوجها الفنان أحمد فهمي طبيعة الأزمة الصحية التي تتعرض لها ، وإن كانت مُنعت من الطعام لمدة 3 أيام فضلا عن التلويح باحتمالية إجرائها لجراحة في حال عدم تحسن صحتها.
و نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة على Instagram، صورة شكرت فيها كل من حاول الاطمئنان عليها والتواصل معها قائلة: "شكرًا لكل المكالمات والرسائل التي تلقيتها"، أتبعتها بصورة دعت فيها لنفسها قائلة: "رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".
وحتى الآن لم تكشف هنا أو زوجها الفنان أحمد فهمي طبيعة الأزمة الصحية التي تتعرض لها ، وإن كانت مُنعت من الطعام لمدة 3 أيام فضلا عن التلويح باحتمالية إجرائها لجراحة في حال عدم تحسن صحتها.