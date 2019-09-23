تراند اليوم : راقصة شهيرة تسب الدين وتوجه ألفاظا إباحية ضد المتظاهرين...

في حالة انفعال شديد ، بثت راقصة وممثلة مصرية شهيرة ، فيديو بالغ الإثارة ، كان مشحونا بالشتائم والألفاظ الإباحية ، موجه ضد المتظاهرين الذين تعرضوا بالإهانة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وقالت "عبده" : اللي بيعمل ثورة دا يكون قدها وقدود لكن اللي عملوها دول "خو…"، بدليل إنهم بيقلعوا ملط وبيعيطوا بعد ما عملوا الثورة، وأبو نضارة الـ… مكنتش مأمنا له، اللي بيعري النسوان في أوروبا ويعط عليهم علم مصر) .

وأضافت الراقصة: أنا مبفهمش في السياسة لكن بفهم في الأدب، ولو عاوزين قلة أدب هطلع دين …. ليل ونهار

وقالت الراقصة والممثلة "فيفي عبده" في الفيديو الذي بثته من حسابها في "انستجرام" ، أنها تستطيع أن "تشخ.." ، وتسب "دين .." يا أولاد .... .

يذكر أن عددا من المطربين والفنانين المصريين ظهروا في فيديوهات قصيرة خلال الأيام الماضية لتسجيل دفاع عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبدا أن جهازا مصريا سياديا رتب تلك الفيديوهات بشكل عاجل للتصدي للضغوط الإعلامية المتزايدة على النظام ، غير أن ما فعلته الراقصة "فيفي عبده" كان خارجا عن المألوف وما يسمح به القانون والآداب العامة .

ويأسف موقع "الشبكة العربية" لبثه الشريط ، لمقتضيات مهنية ، مع تحفظنا ورفضنا لما ورد به من ألفاظ وعبارات غير لائقة .