تراند اليوم : أحدث ظهور لـ"فجر السعيد".. ما الذي قالته.. وبماذا علقت "أحلام"؟



بعد انقطاع طويل بسبب أزمتها الصحية القاسية، شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد متابعيها عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" بنشر بعض الصور، وكان آخرها احتفالها بيوم ميلادها.

ونشرت السعيد صورة لها لأول مرة بعد غياب طويل ووجهت رسالة لنفسها قالت فيها: "كل عام وأنا بخير 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيدُ.. بما مضى أم بأمر فيه تجديد.. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي…شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد".

وهنأت المطربة الإماراتية أحلام، السعيد، من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها على "انستجرام"، ووجهت لها رسالة قالت فيها: "جعل كل ايامك ابتسامه وحب ونجاح وصحه جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامه ولا يحرمني منك يا قطعه من القلب والروح".

وأضافت: "فجور عمري كل عام وانتي بالف خير جعل ايامك وسنينك طويله ولا يحرمني منك وترجعين لنا سالمه واسوي لك حفله عيد ميلادك انا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي".

Advertisements

كما علقت الإعلامية مي العيدان على منشورها ووجهت لها التهنئة بميلادها وكتبت لها "كل عام وانتي بخير وصحه وعافيه وسعاده ونجاح ولا يحرمنا منك بكل شي".

يذكر أن حالة السعيد الصحية باتت أفضل استعادة صحتها وذلك بعد أسابيع من العلاج نتيجة إصابتها بنزيف حاد أثناء إجراء عملية تكميم في إحدى المستشفيات.