بالفيديو: مفاجأة عاصي الحلاني للمملكة في اليوم الوطني الـ89

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، من خلال طرح أغنية جديدة تحت اسم «مملكة الحب».

ونشر عاصي الحلاني مقطع فيديو من الأغنية التي قام بتصويرها في الرياض، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق «مملكة الحب.. يا موطن السلام،‎ مملكة الحب.. قد شفني الهيام،‎ ارى قلبي الى لقياك ينشدني،‎ ولن أرضي بناي عنك يبعدني، ‎فما في الكون غير رؤاك.. يسعدني مملكة الحب.. يا أرض السلام».

وتفاعل جمهور المملكة مع أغنية عاصي الحلاني الجديدة، واصفين إياها بـ «الأصالة والفروسية والعروبة»، مؤكدين أنه لا يُقدم سوى الجميل.

وظهر عاصي الحلاني في الكليب وهو يمتطى جواده ويغني في حب المملكة، وسط عرض صور من أشهر الأماكن في مدينة الرياض.

ويعاني الفنان اللبناني من حالة صحية سيئة، بعد سقوطه من أعلى ظهر الحصان بينما كان يمارس الفروسية في مزرعته بلبنان، إذ تعرض لعدة كسور في مختلف أنحاء جسمه.