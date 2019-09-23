ألبوم شيرين عبد الوهاب على نار حامية وهذه مفاجأتها للجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: تنشغل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالعمل على ألبومها الغنائي الجديد. وتعقد شيرين جلسات عمل مكثفة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء لتختار الأغنيات التي تناسبها وتضمها إلى الألبوم.

وكانت شيرين قد كشفت أنها انتهت من تسجيل أغنيتين من الألبوم، ووعدت الجمهور بعودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد أن غابت عن الساحة خلال موسم الصيف الماضي.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تخطط شيرين عبد الوهاب لإطلاق الألبوم في صيف 2020، على أن تطرح أغنية “سينغل” قبل هذا الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبوم “نساي” في عام 2018، وقدّمت بعده أغنية “يا بتفكر يا بتحس” باللهجة اللبنانية والخاصة بمسلسل “خمسة ونص”، كما وأطلقت مؤخرًا أوّل أغنية خليجية بصوتها بعنوان “الحب خدعة”.