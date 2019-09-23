متابعة بتجـــــــــــرد: تنشغل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالعمل على ألبومها الغنائي الجديد. وتعقد شيرين جلسات عمل مكثفة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء لتختار الأغنيات التي تناسبها وتضمها إلى الألبوم.
وكانت شيرين قد كشفت أنها انتهت من تسجيل أغنيتين من الألبوم، ووعدت الجمهور بعودة قوية إلى الساحة الفنية، بعد أن غابت عن الساحة خلال موسم الصيف الماضي.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تخطط شيرين عبد الوهاب لإطلاق الألبوم في صيف 2020، على أن تطرح أغنية “سينغل” قبل هذا الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب طرحت ألبوم “نساي” في عام 2018، وقدّمت بعده أغنية “يا بتفكر يا بتحس” باللهجة اللبنانية والخاصة بمسلسل “خمسة ونص”، كما وأطلقت مؤخرًا أوّل أغنية خليجية بصوتها بعنوان “الحب خدعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ألبوم شيرين عبد الوهاب على نار حامية وهذه مفاجأتها للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.