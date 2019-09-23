حلا الترك تردُّ على انتقادات انتقالها للحياة مع والدها بسبب الأموال

دافعت الفنانة البحرينية حلا الترك، عن نفسها أمام الاتهامات التي وجهها لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووالدتها منى السابر، لأنها اختارت الانتقال للعيش رفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك.

وقالت حلا في مقابلة تلفزيونية: "أنا كلهم بحبهم وعلى عيني وراسي لكني لا أحب أن أُفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة".

وتابعت: "ما بحب أحكي عن كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أموري الخاصة لأنها ملك لي وحدي ولا دخل لأحد فيها، ما حدا ليه دخل أنا آسفة".

وكانت منى السابر، تحدّثت عن قرار نجلتها العيش في منزل والدها المنتج البحريني محمد الترك، بعد صمتٍ طويل، وظهرت في مقطع فيديو متداول، تقول فيه: "هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني".

في المقابل؛ ظهرت الفنانة حلا الترك، برفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك، وهما داخل سيارة ويفتعلان حركات إيمائية أكد الجمهور أنهما يقصدان بها الرد على انتقادات والدتها منى السابر لها.

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وكشف مقطع فيديو تداولته العديد من الحسابات الفنية النشطة على موقع "إنستغرام" تفاعل حلا ووالدها على أغنية "إنساي" التي طرحها محمد رمضان وسعد لمجرد على طريقة الديو الغنائي قبل شهر ونصف، الأمر الذي دفع المتابعين لوصفها بـ"العاقّة" لوالدتها.

وجاء ردُّ منى السابر على مقطع فيديو حلا ووالدها، من خلال نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر "إنستغرام"، من أغنية "نسيت أنساك" للفنان فضل شاكر، وعلّقت: "النسيان نعمة من الله ولكن #fadelshaker يقول نسيت أنساك، هل فعلًا نحاول أن ننسى أو نتناسى على كل الأحوال بدي أعرف من خلال الكومنت ومن أي بلد".

يذكر أن الحكم النهائي لحضانة حلا الترك صدر قبل أشهر بعد أن منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها، وذلك بعد بلوغها سن الرشد، واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به وبشقيقتها غزل ابنة دنيا بطمة.

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