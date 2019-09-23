هنا الزاهد الأميرة النائمة تعيش على المحاليل الطبية وممنوعة من الطعام

أعلنت والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، إصابة ابنتها بـ"ميكروب" في المعدة، أدّى إلى منعها من تناول أيّ أطعمة.

جاء ذلك خلال تواجدها في مدينة سنغافورة، لقضاء شهر العسل، رفقة زوجها الفنان المصريّ أحمد فهمي.

وأكّدت والدة هنا الزاهد، في تصريح صحفي، الأحد، أنّه وفقًا لما أمر به الأطباء فإنّ ابنتها هنا الزاهد نائمة باستمرار، وتعيش على المحاليل التي يحرص الأطباء المعالجين على تعليقها لها.

وقالت إنها لا تستطيع الجزم بالوضع الصحيّ لابنتها لأنّها تحت الملاحظة الطبيّة لمدّة ثلاثة أيام، رفقة زوجها أحمد فهمي، الذي يبيت معها في المستشفى.

وأوضحت والدة هنا الزاهد، أنّ الميكروب الذي أُصيبت به ابنتها في معدتها جاء بعد تناولها إحدى الوجبات الغذائية في مطاعم سنغافورة، ولأنّ الأطباء وضعوها تحت الملاحظة، لم يحدّدوا بعد إذا كان هناك تسمّم بسبب الوجبة أم أنّ معدة "هنا" لم تتقبّل طبيعة الأطعمة الموجود هناك.

وتطوّرت الحالة الصحيّة للفنانة هنا الزاهد، حسبما كشف أحمد فهمي، في منشور جديد له عبر حسابه الخاصّ على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، أنّه في حال عدم تحسّن الوضع الصحيّ سيكون هناك تدخّل جراحيّ.

وأكّد أحمد فهمي، أنّ هناك متابعة من أطباء مصريّين تواصلوا مع الأطباء في سنغافورة الذين يتابعون حالة هنا، ووجّه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، فكتب قائلًا: "شكرًا لكل الناس اللي بتسأل على هنا ومعلش مش عارف أرد على كل الناس لإني كنت محتاس لوحدي، الموضوع إننا في المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة".

واستطرد أحمد فهمي: "الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر الدكتور أشرف زكي فعلًا والدكاترة المصريين أشرف أبو الهوا وأحمد نجم اللي متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا، وبشكر معالي السفير محمد أبو الخير اللي واقف معانا جامد هو والمصريين في السفارة وعلى رأسهم محمد زغلول وطبعًا ضياء محمد كامل اللي واقف جنبي جامد من مصر، إن شاء الله خير".

وكشف الفنان المصري أشرف زكي، أن أحمد فهمي أكد له احتمالية خضوع هنا الزاهد لجراحة خلال ثلاثة أيام حال عدم تحسّنها صحيًا.

وأضاف أنّ فهمي، لن يكمل شهر العسل في حال تحسّنها وسيعود برفقتها إلى مصر، في حال كتب الأطباء على خروج من المستشفى.

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وأثار أحمد فهمي، حالة من الجدل بعد نشره صورة لزوجته هنا الزاهد وهي ترقد على السرير الأبيض في أحد المستشفيات في مدينة سنغافورة، مؤكدًا أنّ هذه هي المرّة الثالثة التي تدخل فيها المستشفى لتلقّي العلاج أثناء قضائهما شهر العسل.

وكتب أحمد فهمي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".

واستطرد فهمي: "بس إحنا بره مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا، بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا".

واستكمل الفنان المصري: "لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوها عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا في حياتنا الشخصية".

واختتم: "بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللي فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة، أما بجد اللى مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة، إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى".

ولاقت الصورة التي نشرها أحمد فهمي، تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، وحازت على كثير من الإعجابات على حساب أحمد فهمي، الرسمي عبر "إنستغرام" إلا أنّه قام بحذفها.

يُذكر أنّ أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بعقد قرانهما الثلاثاء الماضي، ثمّ أٌقيم حفل الزّفاف مساء الأربعاء، ‏بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفنّ والمشاهير.

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