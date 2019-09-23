شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عزبة جهنم" يجمع بين إلهام شاهين وعمر عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة إلهام شاهين على فيلم جديد يحمل اسم "عزبة جهنم" من تأليف سيد فؤاد وإخراج عمرعبد العزيز ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقى فريق العمل .

من ناحية أخرى تواصل الفنانة إلهام شاهين تحضيرات جلسات عمل مكثفة من أجل فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره أيضا بعد عودة المخرج من الجونة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

وتعود إلهام إلى السينما بعد غيابها حوالى 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" التى شاركت فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى مع عدد من النجوم منهم يسرا وليلى علوى وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامى وزوجته مى عمر وعمرو يوسف وكنده علوش ومحمد كريم وتارا عماد ومحمد فراج وهانى رمزى وشريف رمزى وزوجته ريهام ايمن وبشرى ودرة والدكتور اشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته والتى ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيرى وشريف منير ونسرين طافش ومحمد رمضان ومحمد كريم والنجم المصرى العالمى مينا مسعود ومنى زكى وسارة التونسى.