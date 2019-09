شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز الإيمى.. "Game of Thrones" يحصد جائزة أفضل مسلسل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمى فى دورتها الحادية والسبعين، وحصد مسلسل "Game of Thrones" على جائزة أفضل مسلسل درامى.

كما حصل تونى شلهوب، جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل كوميدى، عن مسلسل 'The Marvelous Mrs. Maisel'، وعن نفس المسلسل حصدت الفنانة أليكس بورستين، جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما حصل مسلسل "Fleabag" على جائزتى أفضل كتابة وأفضل إخراج لمسلسل كوميدى، كما حصدت النجمة "فيبى والر بريدج" على جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن المسلسل الكوميدى "Fleabag".

وحصدت النجمة باتريشيا أركيت، جائزة أفضل ممثلة مساعدة فى مسلسل قصير أو فيلم، عن مسلسل "The Act"، وجائزة أفضل إخراج لمسلسل قصير أو فيلم لمسلسل "Chernobyl"، وحصد "بن ويشا" جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل قصير أو فيلم عن مسلسل "A Very English Scandal"،

أيضا حصد مسلسل 'Chernobyl' على جائزة أفضل كتابة لمسلسل قصير أو فيلم، و"جاريل جيروم" جائزة أفضل ممثل رئيسى فى مسلسل قصير أو فيلم عن دوره فى مسلسل 'When They See Us'، وجائزة أفضل فيلم تلفزيونى عن فيلم 'Bandersnatch' من مسلسل 'Black Mirror'، وحصدت النجمة ميشيل ويليامز، جائزة أفضل ممثلة رئيسية فى مسلسل قصير أو فيلم عن مسلسل 'Fosse/Verdon'،

فيما حصل بيتر دينكلاج، على جائزة أفضل ممثل مساعد فى مسلسل درامى عن مسلسل 'Game of Thrones'، كما حصد المسلسل ذاته على جائزة أفضل مسلسل درامى.