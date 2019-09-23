إيرادات منخفضة لفيلم Rambo: Last Blood فى الافتتاحية × 2900 شاشة عرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Rambo: Last Blood، بطولة النجم العالمى سيلفستر ستالونى، والذى يعد آخر أجزاء السلسلة الشهيرة Rambo إيرادات منخفضة فى الافتتاحية الأولى داخل أمريكا الشمالية برصيد 1.3 مليون دولار محلياً بعد عرضه فى 2900 شاشة عرض. ومن المقرر طرح الفيلم فى جميع أنحاء العالم بداية من الأسبوع الجارى. Advertisements ونجحت سلسلة أفلام Rambo الشهيرة فى حصد 728 مليون دولار إيرادات حصيلة الأربعة اجزاء التى عرضت من 1972. ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش في تايلاند في قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يعيش على التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر في المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتي فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة، حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.

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