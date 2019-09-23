تراند اليوم : أمال إبراهيم تكرم نوال الدجوي بمهرجان “المرأة العربية للإبداع”

أعلنت الدكتورة آمال إبراهيم رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز، عن تكريم المهرجان للدكتورة نوال الدجوي في النسخة الرابعة باعتبارها من رواد التعليم في مصر.

وأضافت إبراهيم أن المهرجان يشهد في نسخته الحالية العديد من الفعاليات والمبادرات التي تهدف جميعها الي المساهمة في تعزيز المكانة التي استطاعت المرأة العربية

أن تصل اليها في مختلف المجالات، مشيرة أن استضافت النماذج الناجحة من النساء يفتح لهن المجال لاستعراض مسيرتهن بما يجعل ذلك محفزًا للشابات.

وأكدت رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع، إن تكريم الدكتورة نوال الدجوي يأتي انطلاق من رؤيتنا للعلم

و تقديرا لمسيرتها الكبيرة كونها واحده من اهم رائدات التعليم في الوطن العربي.

والجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز في دورته الرابعة، ينطلق أكتوبر المقبل، ويأتي المهرجان تحت رعاية

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حسن راتب، مالك قناة المحور، والدكتور علي حسن الناقور، ورجل الأعمال عنان الجلالي.

كما أن المهرجان يشارك به 13 دولة عربية، وعدد من الوزراء بالإضافة إلي لفيف من رجال السياسة والإعلاميين.