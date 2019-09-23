شاهدوا ممثلة سورية تتعرض للتحرش في الشارع.. والمفاجأة عندما لجأت لقوات الأمن السورية

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 08:41 صباحاً - كشفت الممثلة السورية ​رهف الرحبي​ انها تعرضت للتحرش في منطقة المزة غربي العاصمة السورية دمشق.

واشارت الرحبي الى ان بعض العناصر الأمنية التي كانت على مقربة من الحادث قامت بتهريب المتحرشين بعدما لجأت للعناصر كي يحموها.

الرحبي نشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، واشارت الى إنها عندما كانت في “المزة” تنتظر وسيلة مواصلات برفقة شاب و5 بنات، اصطفت سيارة أجرة بجوارها، إذ خرج منها السائق و3 شباب، يمتلكون سلاحاً أبيض، وقاموا بتهديد الشاب الذي برفقتهن ووضعوا السكين على رقبته، وانهالوا على الممثلة وصديقاتها بالشتائم، وكشفت الرحبي انها لجأت لأحد حواجز قوات الأمن السورية القريبة من المكان لحمايتهم الا انها تفاجأت بردة فعل العناصر حيث قال أحدهم لها: “أنا آسف كنت نايم، فكرت خطفوا وحدة منكم”، من ثم قام أحد العناصر بتهريب المتحرشين لصلته بهم.