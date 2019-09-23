شيري عادل تعلّقُ على ظهورها مع معز مسعود في مهرجان الجونة رغم انفصالهما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية شيري عادل على الجدل المثار حول ظهورها مع طليقها الدّاعية الإسلاميّ معز مسعود في حفل افتتاح الدورة الثالثة بمهرجان الجونة السّينمائيّ.

وقالت شيري في تصريح خاص لـ"فوشيا": "مبدئيًا لا أحب التدخل في حياتي الشخصية، ولكن بشكل عام لا أجد ما يمنع من ظهوري مع معز خاصة أننا أصدقاء مقربين".

وتابعت: "الأمر أثار جدلًا وتساؤلات عديدة، لأن هناك انطباعًا عن الانفصال بأنه يهدم العلاقة بين الشريكين، وعندما يجد المجتمع أن الشريكين يتمتعان بعلاقة طيبة بعد الانفصال تبدأ الاستفهامات والتساؤلات تفرض نفسها".

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وأضافت: "عندما أعلنت خبر انفصالي أكدت أنني ومعز نرتبط بعلاقة إنسانية وطيدة، أما كواليس ظهوري معه على السجادة الحمراء فلا أحب التحدث عنها، خاصة أنها أمور لا تهم جمهوري في شيء"، رافضة التأكيد أو النفي بشأن عودتهما لبعض من جديد بعد الانفصال.

يُذكر أنّ شيري عادل أعلنت انفصالها عن زوجها الدّاعية الإسلاميّ والمنتج المصريّ معز مسعود، منذ عدّة أشهر عبر حسابها في إنستغرام، قائلًة: "انفصال معز مسعود وشيري عادل"، مستعينًة بالعنوان الرّئيسيّ لأحد الأخبار التي تداولتها أحد المواقع المحلية.

وبيّنت شيري عادل حينها، أنّ أيّ مقابلة لها مع معز مسعود بعد الانفصال تأتي في إطار العمل، نظرًا لوجود تعاونات فنيّة بينهما.