بشرى تؤكد عدم اهتمامها بانتقادات الجمهور لها بسبب اختيارتها الشخصية

القاهرة - لايف ستايل
تعرضت الفنانة بشرى، إلى العديد من الانتقادات على مواقع سوشيال ميديا، بسبب فستان ارتدته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا في مدينة الغردقة المصرية.
وأكدت أنّها لم تعد تهتم بالانتقادات التي توجّه إليها بسبب تصرفاتها أو اختياراتها الشخصية في أزيائها أو مكياجها.
وأضافت خلال حضورها حفل الافتتاح في دورته الثالثة، أنَّ القانون يكفل لها حق الرد على الانتقاد إذا كان جارحًا أو خارج إطار النقد الأدبي والفني، مشددةً على ضرورة التزام كل شخص بالأسلوب المتحضر في انتقاده للآخر.
وعن حقيقة استبدال إدارةِ مهرجان الجونة الفنان العالمي من أصول مصرية رامي مالك، بالفنان مينا مسعود، قالت بشرى، إنَّ هذه الأخبار عاريةٌ تمامًا عن الصحة، والحقيقة أنَّ الإدارة تواصلت مع كليهما، ولكن مالك اعتذر لانشغاله بتصويرِ فيلمٍ جديد.
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