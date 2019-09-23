شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور جديدة من فيلم الرعب والغموض The Grudge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Columbia Pictures عن 3 صور من فيلم الرعب الجديد The Grudge، والذى من المقرر بدء عرضه خلال العام المقبل، يوم 3 يناير 2020.



The Grudge 1

وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل تلك القضية، ومع سير أحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.

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The Grudge 2

فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو.



The Grudge 3

يذكر أنه تم طرح فيلم رعب والذى حمل نفس الاسم The Grudge، في عام 2004، وكان من بطولة سارة ميشيل جيلر وجيسون بيهر وكليا دوفال.

ودارت أحداث فيلم The Grudge حول طالبة أمريكية تعمل فى مركز صحى فى طوكيو، لكنها تعيش لحظات عصيبة عندما تجد نفسها وسط صراع مع عدو غامض يحاول أن يحول حياتها إلى جحيم، ومع أحداث الفيلم تحاول التخلص أو منه.