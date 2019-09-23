بينها "الفارس والأميرة".. تعرف على عروض اليوم الخامس بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يستعرض موقع (الخليج 365) فعاليات اليوم الخامس من الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. 10:30 صباحًا جماليات تصميم الصوت محاضرة لرسول بوكاتي، يعقبها نقاش مع أنوب سينج بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 11:30 صباحًا يعرض فيلم "الحياة الخفية" لأورديس جسماو بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 12:30 ظهرًا يعرض فيلم "كانينجهام" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. ثم محاضرة بعنوان "دور وتأثير المهرجانات السينمائية" تديرها ميالني جودفيلو بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 1:30 ظهرًا يعرض فيلم "عيد ميلاد سعيد" في سينما جراند الغردقة. 2:45 ظهرًا يعرض فيلم "الخائن" في قاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 3:15 عصرًا يعرض فيلم "آدم" في قاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفيلم "لارا" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 3:30 عصرًا يعرض برنامج الأفلام القصيرة 1 بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 4:15 عصرًا يعرض فيلم "الفتاة ذات السوار" في سينما جراند الغردقة. 5:45 مساء Advertisements تبدأ السجادة الحمراء لصناع ونجوم فيلم "الفارس والأميرة" على مسرح المارينا. 6:00 مساء يعرض فيلم "أبيض على أبيض" في قاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفيلم "طفيلي" في قاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 6:15 مساء يعرض فيلم "إبراهيم إلى أجل غير مسمى" في قاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 6:30 مساء يعرض برنامج الأفلام القصيرة 2 بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة. 6:45 مساء يعرض فيلم "الفارس والأميرة" في مسرح المارينا. 7:00 مساء يعرض فيلم "لما بنتولد" في سينما جراند الغردقة. 8:45 مساء يعرض فيلم "جنازة رسمية" في قاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 9:00 مساء يعرض فيلم "أيتها الفتيات" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفيلم "الفتاة ذات السوار" في قاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية. 9:15 مساء يعرض فيلم "1982" في قاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 9:30 مساء يعرض فيلم "بيرانا" في سينما جراند الغردقة. وأقيم مساء الخميس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى بعض النجوم العالميين بينهم الفنان من أصل مصري مينا مسعود.​

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها "الفارس والأميرة".. تعرف على عروض اليوم الخامس بـ"الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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