شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أجزاء Rambo يحقق 18.5 مليون دولار حول العالم في يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الإثارة والأكشن Rambo: Last Blood، من بطولة الممثل العالمى سيلفستر ستالونى، وطرح يوم 20 سبتمبر الماضى بدور العرض العالمية، إيرادات وصلت إلى 18.5 مليون دولار حول العالم.

ووفقًا لتصريحات نقلها موقع Variety، عن الفنان الأمريكي، فإن الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة سيشمل بعض التفاصيل والأحداث التى تعرض لأول مرة داخل السلسلة والتى تتعلق بعائلة رامبو وعودته إليهم فى الجزء الجديد بالإضافة إلى إلقاء الضوء عن حياته السابقة التى كانت السبب فى تحويله لهذا المقاتل.

ودارت أحداث الأجزاء الأولى من Rambo، حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذى يعيش فى تايلاند فى قرية نائية بالقرب من الحدود البورمية؛ حيث يعيش على التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالويين، وفى الوقت نفسه تدور حرب أهلية فى بورما؛ حيث طغى الظلم وانتشر فى المنطقة أنواع القتل المريع والاغتصاب وخطف الأطفال، ثم يأتى فريق مغامر يحاول إنقاذ تلك المنطقة، حيث يطلبون من رامبو إيصالهم لتلك المنطقة، إلا أنه سرعان ما ينكشف أمر فريق الإنقاذ، فيصبح لزامًا على رامبو إنقاذهم.

فيلم Rambo: Last Blood من بطولة سيلفستر ستالون، باز فيجا، أوسكار جينادا، لويس مانديلور، أدريانا بارازا، إيفيت مونريال، سيرجيو بيريس-مينشيتا، خواكين كوزيو، جيسيكا مادسن، شيلا شاه، ومن إخراج أدريان جرونبرج، ومن تأليف ماثيو سيرولنيك، ديفيد موريل، كما شارك فى كتابة السيناريو النجم العالمى سيلفستر ستالونى، ومن إنتاج Lionsgate Movies.