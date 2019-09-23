إنفوجراف.. حفلات غنائية في اليوم الوطني السعودي الـ89

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي العديد من النجوم حفلات غنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 في الفترة ما بين 19-23 سبتمبر/أيلول.

وتشهد الرياض حفلات للفنانين حسين الجسمي وأحلام وعبادي الجوهر وراشد الفارس، أما حفلات جدة فسيكون بها رابح صقر ووعد وشيرين.

وفي الجوف ستقام حفلات لنبيل شعيل وخالد عبدالرحمن، وتستضيف تبوك عبدالله الرويشد وأصيل أبوبكر.

والإنفوجراف التالي يبرز أهم المعلومات عن الحفلات..



