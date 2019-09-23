شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تحتفى بأعمال الموسيقار محمد الموجى أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفرقة القومية العربية للموسيقى، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل فى الساعة الثامنة مساء، حفلًا موسيقيًّا بمعهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل نخبة من أجمل أعمال الطرب الموسيقار الكبير محمد الموجي ، منها: "صافينى مرة"، "اسأل روحك"، "فنجان قهوة"، "للصبر حدود"، "لفّى البلاد يا صبية"، "حبّك نار"، "يا حلو يا أسمر".

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محمد الموجى واحد من أشهر الموسيقيين في فترة الستينات، وكانت أول أغنياته "صافيني مرة"، التي غناها عبد الحليم حافظ، وبعد ذلك تعاون مع عدد نجوم الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم، وفايزة أحمد، و وردة الجزائرية، ومحرم فؤاد، وعلى الحجار، ومحمد قنديل، وشادية،وماهر العطار، وصباح، وسميرة سعيد

كما تنظم دار الأوبرا المصرية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن خطتها لإحياء للتراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.