شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن 4 فيديوهات ترويجية جديدة للجزء الثانى من Maleficent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة ديزنى عن 4 فيديوهات ترويجية للجزء الثانى من فيلم Maleficent، والذى يحمل اسم Maleficent: Mistress of Evil.

ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض المصرية يوم 16 أكتوبر المقبل، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.

كما تستقبل دور العرض السينمائى فيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأردن والكويت قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرض الفيلم هناك يوم 17 أكتوبر، بينما يعرض فى أمريكا يوم 18 أكتوبر المقبل.

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وحصل الجزء الثانى من فيلم Maleficent على تقييم 7 على موقع "IMDB".

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil ، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.