البوستر الرسمي لفيلم "THE IRISHMAN".. وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي الدولي، بوستر فيلم "THE IRISHMAN".

وعلق حساب المهرجان على البوستر: "الملصق الرسمي لأحدث أفلام المخرج مارتن سكورسيزي الرجل الآيرلندي، الذي سيُعرض على نتفليكس في أواخر 2019".

وقررت الشركة المنتجة لفيلم The Irishman للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، بطولة النجمان الكبار آل باتشينو وروبرت دي نيرو، عرض الفيلم يوم 27 نوفمبر المقبل عبر الشبكة التليفزيونية نتفليكس.

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وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به في سباق جوائز الأوسكار المقبل.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.