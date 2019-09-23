شاهد.. محمد رمضان يهاجم “الجزيرة” ويتهمها بالفبركة

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 04:32 صباحاً - هاجم الفنان المصري محمد رمضان قناة الجزيرة واتهمها بعرض مشاهد من حفلات له على انها مظاهرات ضد السيسي لإيهام المتابعين بوجود اعداد كبيرة من المتظاهرين.

وقد نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: “الحُكم بعد المشاهدة وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على انها مظاهرات في مصر لماذا الفبركة ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا؟!”.

غير ان بعض متابعي محمد رمضان اتهموه بالفبركة حيث نشر بعضهم فيديو قالوا انه الاصلي وقال احدهم: “مش عيب يا مافيا يضحكوا عليك كدا وياخدوا منك التاج ويدوك بداله فيديو متفبرك، الفيديو الأصلي أهوه شوف بأة مين ضحك عليك ومتعملهاش تاني يا قطة

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