النجمة التركية هاندة إرتشل بالحجاب وفي يدها «مسبحة».. صورة من طفولتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز النجمة التركية هاندة إرتشل صورة لافتة من طفولتها، ظهرت فيها الممثلة الشابة ترتدي خماراً، وتحمل سبحة، بينما ارتسمت على وجهها ابتسامة لا تختلف كثيراً عن ابتسامتها الحالية.

فانز هاندة تبادلوا الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال ملامحها منذ نعومة أظافرها، مؤكدين أن شكلها لم يتغير كثيراً، وهو ما يعكس جمالها الطبيعي بعيداً عن أي تدخل تجميلي.

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من ناحية أخرى، تستعد هاندة إرتشل لتصوير مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي، ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة على عرض آخر أعمالها، مسلسل «الحلقة» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي سيركان تشاي أوغلو.

على الجانب الشخصي، تعيش هاندة إرتشل قصة حب مع الفنان التركي مراد دالكيش الذي ارتبطت به عاطفياً نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، وقد تخللت علاقة هاندة بدالكيش فترة انفصال، إلا أن المياة عادة لمجاريها بينهما بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها.