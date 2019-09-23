مقطع فيديو للفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية في حوض الاستحمام يثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بمقطع فيديو خاص جداً جمعها بنجلها الوحيد «جاستين» في الحمام.

لاميتا ظهرت في الفيديو تستحم مع ابنها وتمرح وتلعب معه في حوض الاستحمام على أنغام الأغنية الشهيرة «baby shark»، وفي الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء أجزاء من جسدها وجسد ابنها بالصابون.

لم تهرب فرنجية من الانتقادات التي انهالت عليها من متابعيها، حيث رأى أغلبهم أن هذه اللحظات الخاصة لا يجب مشاركتها مع النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي رأى البعض الآخر الفيديو من جانب عفوي آخر، ووصفوه بالطريف.

Advertisements

يُذكر أن لاميتا فرنجية، احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز نوفمبر 2014 بباريس، ورُزق الثنائي بابنهما الأول جاستين أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، بررت لاميتا ابتعادها عن الساحة الفنية برغبتها في البقاء إلى جانب نجلها، مشددة على أن الأمومة أخذت كثيرًا من وقتها، وفضلت أن تقضى وقت أطول مع ابنها،مؤكدة أنها غير نادمة على هذا القرار.

فرنجية لم تتفرغ لأسرتها كلياً، وفضلت خوض تجرة أخرى، بتصميم العباءات خاصة أنها تعيش بدبي، ثم توسعت أكثر بتصميم فساتين السهرة، والبليزرات، وغيرها.