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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية منة فضالي، من جديد حول سر تأييدها للفنان أحمد عز، في قضية إثبات نسب توأم الفنانة زينة له.
منة فضالي قالت خلال ندوة صحفية لها: “أحمد عز عشرة سنوات ولم يتغير وأعلم جيدًا أنه شخص جدع ومحترم جدًا ولابد أن ارد غيبته إذا تحدث عنه أحد بشكل غير لائق”.
وأضافت: “أشعر بأن واجبي أن أسانده في هذه المحنة وأنا تربيت على ذلك أن أدعم اي صديق لي”.
وعن سر خلافاتها مع الفنانة زينة قالت: “زميلة عمل ولها احترامها ولكني ساندت عز لشعوري أنه مظلوم ولكن هذا لا يعني أن هناك خلافات بيني وبين زينة ولم أتحدث عنها من الأساس”.
وتعد منة فضالي من أكثر نجوم الفن دعما للفنان أحمد عز، منذ ظهور أزمة توأمها مع الفنانة زينة، وحتى الآن.
الفنانة المصرية كانت قد فاجأت جمهورها مؤخرا بالكشف عن إصابتها بورم، ونصحها الأطباء بالخضوع لجراحة ولكنها أبدت تخوفها من الجراحة، وكان ذلك خلال بث مباشر لها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي: أشعر أن أحمد عز مظلوم.. وزينة زميلة عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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