هل عادت شيري عادل لطليقها مُعز مسعود؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية شيري عادل، العديد من التساؤلات حول عودتها طليقها الباحث الإسلامي معز مسعود، بسبب ظهورها معا خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

شيري عادل، لم تعلق إلى الآن حول عودتها لمعز مسعود، وذلك حتى لا تضطر للكشف عن أسباب انفصالهما والتدخل في حياتها الخاصة.

ظهور شيري بشكل متكرر في معظم عروض الأفلام برفقة معز مسعود، يزيد من قوة أنباء عودتهما خصوصًا وأنها تفضل البقاء معه عن التواجد بين باقي أصدقائها في الوسط الفني.

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وكانت شيري عادل، قد أعلنت منذ فترة إنفصالها عن معز مسعود ووصفت قرارهما بالشخصي كما علقت قائلة: “كل شيء قسمة ونصيب ومازلنا نحتفظ بعلاقة الود والإحترام”، لتعلن وقتها انتهاء علاقتهما بعد زواج لم يستمر سوى عام واحد .

يذكر عن زواج شيري عادل من معز مسعود، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها خاصة أنه جاء بعد تعاونها معه في مسلسل “السهام المارقة”، وبعد أقل من ٦ أشهر من انفصاله عن بسنت نور الدين، المرشدة السياحية.

وتم الإعلان عن زواجهما عن طريق بيان قام معز مسعود بنشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.