أحضان وهدايا محمد حماقي.. وبلوك راغب أبرز لقطات الحلقة الأولى من The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شهدت الحلقة الأولى من الموسم الخامس لبرنامج المسابقات The Voice، اختيار لجنة التحكيم المكونة اختيار العديد من المتسابقين مختلفي الجنسيات.

وتنافس كل عضو من أعضاء اللجنة لضم المتسابقين لفريقه عن طريق تحفيزهم بالمميزات التي سيقدمها له والتي وصفتها الفنانة سميرة سعيد بالابتزاز العاطفي من الحكام.

ولم تخل الحلقة من المشاكسات الطريفة بين أعضاء اللجنة خاصة بين الفنانة أحلام، والفنان راغب علامة ويأتي في الترتيب الثالث للمشاكسة الفنان محمد حماقي، على عكس الفنانة سميرة سعيد، كانت تتمهل في اختياراتها وكذلك في ردود أفعالها.

محمد حماقي، فاجئ الجمهور خلال الحلقة الأولى بإقباله على احتضان المتسابقات وإهدائهم هدايا مميزة وهي عبارة عن ورود واي شيرت مطبوع عليه أول حرف من اسمه.

أما الفنان راغب علامة فاختار كاب مطبوع عليه أول حرف من اسمه.

الفنانة سميرة سعيد، أهدت المنضمين لفريقها أسطوانة لأول أغنية لها وكانت وقتها في سن الثانية عشر.

الفنانة الإماراتية أحلام، تخلت للمرة الأولى عن هدايا فريقها رغم أنها من بدأ بها في الموسم السابقة حيث كان أخرها دبوس لأول حرف من اسمها من الذهب.

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البرنامج هذا الموسم تم إضافة خاصية البلوك للجنة التحكيم، ويستخدمها الواحد منهم لمنع زميله من اختيار أحد المتسابقين، وتستخدم مرة واحدة لكل عضو خلال مرحلة الصوت وبس.

الفنانة أحلام، كان لها نصيب الأسد في عدد المتسابقين حيث اختارت خمس متسابقين في الحلقة الأولى، والذين يتنوعون ما بين مصر، والمغرب، والعراق، والسعودية.

وأسماء المتسابقين هم كالتالي: “محمد منصوري، وأحمد رجب، وشرف أحمد، وإبراهيم، وسلام”.

الفنان محمد حماقي فجاء في الترتيب الثاني في ضم المتسابقين لفريقه وهم “حفيظة، وأمل، ويمان”.

الفنانة المغربية سميرة سعيد، اختارت لفريقها متسابقين فقط وهم ربيع، وعمر العطاس.

والفنان اللبناني راغب علامة اختار هو الأخر متسابقين فقط وهم مهدي، وربيع سلوم.

يذكر أن البرنامج هذا العام، شهد تعديل في عدد المتسابقين في كل فريق، والذين وصل عددهم في الموسم الخامس إلى 15 متسابق لدى كل عضو لجنة تحكيم، بعد أن كام 12 فقط، ويتم تصفيتهم على مدار مراحل البرنامج.